Burladingen Grafen, Gespenster und Geheimnisse

Und das böte ja Stoff für weit mehr als einen Theaterabend. Denn schließlich geht es um historische Größen wie den Alten Fritz und seinen Vater, den Soldatenkönig. Da gab es in der Burggeschichte einen ebenso kuriosen wie legendären Einbruch in die Schatzkammer, da gibt es die Sage von der weißen Frau, jenem Gespenst, dass angeblich immer dann den Mitgliedern des Adelshauses erscheinen soll, wenn ihnen der Tod droht. Grafen, Gespenster, geheimnisvolle Mauern und eine großartige Kulisse. Denn die Uraufführung dieses Stückes und auch die folgenden Aufführungen werden an zehn Abenden im Oktober in den Gemächern auf der Burg stattfinden.

Die Melchinger sprechen in einer ersten, kurzen Ankündigung von einer "Theatererkundung". Und das bedeutet nichts anderes, als dass nichts die Zuschauer auf ihren Sitzen halten wird. Sondern, dass sie sich die Szenen, die Lindenhof-Urgestein und Dramaturg Franz Xaver Ott da aus der manchmal durchaus spitzen Feder geflossen sein werden, mitlaufend mit den Schauspielern, erschließen müssen.

Was die Theaterbesucher zwischen Festgemächern und Filzpantoffeln da erwarten wird, wer die Idee zum Stück hatte, ob es eine Auftragsarbeit des Hauses Preußen ist und eher gruselig, lustig oder auch ein wenig kritisch wird, all das wollten wir von der Regisseurin Carola Schwelien wissen und übersandten ihr ein paar Fragen. Die nahm Rücksprache mit Intendant Stefan Hallmayer – und der ist so sehr Theaterprofi, dass er die Spannung, nicht nur beim Stückeschreiben, sehr wohl zu steigern weiß. Retardierendes Moment nennt sich das in der Dramaturgie. Und die Lindehöfler wissen das einzusetzen. "Wir müssen uns noch ein wenig gedulden", hieß es dann also von Seiten der Regisseurin. Bravo, der erste Spannungsbogen ist schon gespannt!