Burladingen "Gott nimmt uns so an wie wir sind – ohne Maske"

Von "begeistert sein müssen" sei aber hier keine Rede, sondern von wollen. Die Beziehung zu Gott pflegen, sei kein Muss, sondern ein Angebot. Das Ja zu diesem Angebot könne das Leben unheimlich bereichern. Cro habe einmal gesagt, dass mit Panda-Maske der Teufel um ihn herum los war, ohne Maske wollte niemand etwas von ihm. Dazu Halter: "Gott nimmt uns so an wie wir sind, ohne Maske".

Bei der eigentlichen Firmung hatte er für jeden Firmanden ein persönliches Wort. Für eine besondere Atmosphäre sorgte der Gospelchor InSpirit mit Chorleiter Anton Roggenstein und seinen Solosängerinnen. Anschließend waren die Gläubigen zu einem Stehempfang in den Pfarrsaal eingeladen.

Dieses Jahr stand die Firmvorbereitung unter dem Leitwort "Christ-Sein mit Kopf, Herz und Händen". Seit Mai hatten sich 66 Jugendliche aus den Gemeinden der Seelsorgeeinheit in gemeinsamen Treffen in Burladingen oder Melchingen auf die Firmung vorbereitet und sich mit wichtigen Themen ihres Glaubens beschäftigt.

Ausflug, Jugendtag, Wanderung und Feste

14 Firmanden verbrachten eine Woche in Taizé und kamen begeistert vom Geist der Brüdergemeinschaft und den Begegnungen von dort zurück. Die Jugendlichen konnten Angebote aus verschiedenen Veranstaltungen auswählen und nahmen an Vorträgen, einem Jugendtag in Hechingen oder einer kleinen Pilgerwanderung bei Jungingen teil. Viele halfen bei den Pfarrfesten oder an Fronleichnam mit oder wirkten in Gottesdiensten mit.