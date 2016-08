Burladingen Goldfische gibt es gleich noch dazu

Burladingen. Zu den Top-Sellern in dem Online-Marktplatz gehören sicherlich Einrichtungsgegenstände. Vom Wandschrank bis zur Wandleuchte, vom Sofa bis zur Deckenlampe kann man sich da günstig seine Wohnung bestücken. Da gibt es den Kronleuchter neben dem Kruzifix und die Phonobank neben der Poolpumpe. Kurz: alles, was unter der Kategorie "Schöner wohnen" gerade noch so durchgeht. Selbst das Holz vor der Hütt’n bietet einer feil und postet "Habe zu unregelmäßigen Zeitpunkten Holz von Obstbäumen und anderen Bäumen. Bei Interesse einfach eine Nachricht senden."

Antiquitäten-Fans machen auch in Burladingen reiche Beute

Auch wer auf Antikes steht, kann in dem Online-Auktionshaus reiche Beute machen. Vom Waschlavoir mit Goldrand über die antike Uhr oder Omas Schmalzhafen mit bajuwarisch blauem Muster lässt sich fast alles erstehen, was von gestern oder vorgestern ist. Auch für Häuslebauer lohnt sich ein Blick in das Portal. Ob Restposten von Glasdämmwolle, Getriebemotoren für Rolltore, Schweißgeräte, Holzvergaserkessel, Edelstahlspülen, Dachplatten, Granit-Fensterbänke oder diverse Öfen, fast alles lässt sich finden, was Bauherren und Heimwerkern das Leben erleichtert und kostengünstiger macht. Selbst Stahlbau-Träger für Schwerlast-Fachwerk bietet da ein Zeitgenosse an – bei Selbstabholung und ohne Garantie.