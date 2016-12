Burladingen Glühweinduft liegt in der Luft

Pünktlich um zwölf Uhr wurde am Samstag der 20. Weihnachtsmarkt rund um das Starzelner Rathaus eröffnet. Von da an lag der Duft von gegrillten Würsten und Glühwein in der doch recht milden Luft. An den Holzbuden und Ständen gab es selbst gemachte Liköre und Marmeladen, Bastel- und Holzarbeiten, Weihnachtsgebäck, handgefertigte Keramik, Schmuck, Genähtes für Kinder, Weihnachtskrippen, Dekoartikel und vieles mehr. Selbst Kosmetik und Hautpflege sowie Weihnachtsbäume waren im Angebot.

Besonders aber im kulinarischen Bereich war das Angebot riesig. Bei den Getränken reichte das von Hochprozentigem und Likören über Glühwein und Hugo, Heiße Zitrone, Grog, Kirschglühwein bis hin zur Feuerzangenbowle und Jägertee. Natürlich blieb so manche Küche kalt: Schwäbische Linsen, Schupfnudeln, Langos, Pizza, Currywurst, Wildwürste, Rote und Pommes aber auch Kuchen, Apfelküchle, Crêpes und Waffeln deckten so ziemlich alle Wünsche ab.

Für die jüngsten Marktbesucher gab es Kinderpunsch, Kinder-Tattoos, eine Bastelstube und ein Kinderkaufhaus. Neben den privaten Anbietern waren die Freiwillige Feuerwehr, der Singkreis, der Gemischte Chor, der Starzel(n)-Treff, die Jugendkapelle Oberes Killertal, die Damengymnastik der Sportfreunde und die Narrenzunft Killertal-Hexa vertreten. Zur Unterhaltung trugen das Duo Albert und Andrea, die Kinder vom Kinderturnen und vom Starzel(n)-Treff und der Musikverein Starzeln bei.