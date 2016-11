Burladingen Glühwein, Gesang und Glitzer

Burladingen. Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt gegen 14 Uhr von der Gemeinderätin und Vorsitzenden des Burladinger Handels- und Gewerbevereins Claudia Dehmer. Sie ging noch einmal auf die Geschichte der Burladinger Weihnachtsmärkte ein. Die Veranstaltung in der Vorweihnachtzeit hatte man nach einigen Jahren Pause und vielen Beratungen von der Josengasse an und in die Burladinger Stadthalle verlegt.

Bereits die erste, im vergangenen Jahr, war auf riesige Resonanz gestoßen. Die Stadt habe auch in diesem Jahr wieder alles getan, um eine gelungene Weihnachtsveranstaltung bieten zu können – jetzt liege es nur noch an den Besuchern. Und die drängelten sich alsbald auch vor allem in der Halle. Denn da konnten sie die Lieder hören und die Darbietungen zu sehen, die die Kindergärten aus Burladingen, Killer und Melchingen sowie die Gruppen aus den Grundschulen Hausen und Ringingen boten.

Das große Schlemmen