Burladingen Gläubige bitten um Gerechtigkeit

Erstaunlich viele Gläubige besuchten den diesjährigen ökumenischen Gottesdienst zum Weltgebetstag in Burladingen. Mehrere Filipinas erzählten nach der Andacht vom Leben in ihrem Land. Denn die Liturgie hatten in diesem Jahr Frauen von den Philippinen erstellt. Thema war die Gerechtigkeit und Grundlage das biblische Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Dies wurde in Bezug gesetzt zum Alltag der Filipinos. Denn viele Menschen in diesem Inselstaat leben an der Armutsgrenze und werden von Gutsherren ausgebeutet.

"Was ist denn fair", lautete die Frage. Das Vorbereitungsteam um Irmgard Heimpel-Bruland und Maria Türk stellte anhand von Texten die Lebensbedingungen auf den Philippinen vor, es wurden Gebete und Fürbitten gesprochen und um Gerechtigkeit gebeten. Verschiedene Gegenstände in der Mitte des Andachtskreises dienten als Symbole. So sollte die Waage für Gerechtigkeit stehen. Obst und Reis zeigten die Hauptnahrungsmittel auf den Philippinen. Ein Kreuz und eine Kerze verdeutlichten, dass die philippinische Bevölkerung zu 80 Prozent aus Katholiken besteht.

Nach der feierlichen Andacht erzählten Filipinas quasi aus erster Hand von ihrem Leben. Und außerdem wurde, wie immer, zu einem Buffet mit landestypischen Spezialitäten eingeladen, um beim Essen miteinander ins Gespräch zu kommen.