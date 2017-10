Burladingen Gewerbsmäßig, aber nicht sehr professionell

Schließlich habe sie Kurse im Security-Bereich absolviert, sei Mitarbeiterin in jener Spielhalle gewesen, die sich das Trio für den ersten Einbruch ausgewählt hatte.

Der dritte im Bunde, Giovanni B., berichtete von häuslicher Gewalt in seiner Kindheit. Sein Stiefvater habe ihn geschlagen, mit elf Jahren sei er zur Oma gekommen, mit 16 wieder zur Mutter. Die Lehre zum Einzelhandelskaufmann habe er abgebrochen, habe sich als Kellner durchgeschlagen, früh und geheiratet und sei Vater geworden. Auch er hatte rund 45 000 Euro Schulden angehäuft, als die Drei ihren ersten Einbruch beschlossen. Alle drei sind vorbestraft, wegen Diebstahl, Drogenbesitz oder Betrug.

Angeklagte sagen zu 23 Einbrüchen aus

Insgesamt 23 Einbrüche ging das Gericht an diesem zweiten Verhandlungstag zweimal durch. Zuerst mit den geständigen Angeklagten, danach mit dem leitenden Polizeibeamten, der von den Ermittlungsergebnissen, den Whats­app-Nachrichten und Browserverläufen berichtete, die sehr schnell ein umfassendes Bild ergeben hatten.

Dass sie jeweils Schmiere gestanden habe, wies die 39-Jährige Angeklagte von sich. Sie habe das Auto vom Tatort weggefahren und jeweils in einiger Entfernung gewartet. Lediglich einmal habe sie eine Textnachricht verschickt, als Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen wegen eines Einsatzes in der Nähe vorbeifuhren.

Zum Brand im Kindergarten fragten die Richter sehr genau. Es war Giovanni B. gewesen, der noch einmal in den Kindergarten St. Fidelis zurückging, ohne Taschenlampe und Handy und schließlich sein Feuerzeug auf höchste Flamme stellte, um nach seinem vergessenen Schraubenzieher zu suchen. In einem Abstellraum fand er ihn, kniete nieder, griff mit der einen Hand das vergessene Werkzeug und hielt mit der anderen das Feuerzeug hoch. Dabei geriet Krepppapier, das aus dem Regal herunterhing, in Brand. "Sehr schnell sehr groß" seien die Flammen gezüngelt. Er sei in Angst davongestürmt und habe nicht einmal den im Auto wartenden Freunden davon erzählt.

Die ahnten, als sie tags drauf in den sozialen Medien von dem Brand hörten, wer ihn verursacht haben könnte. Dass er den Brand mit Absicht gelegt habe, wies B. von sich. Trotzdem: "Nach so einem Schuss vor den Bug, hätte man ja auch aufhören können", warf der Vorsitzende Richter den Dreien vor. Zu den Zeugen, die am Nachmittag gehört wurden, zählte unter anderem auch Burladingens Feuerwehrchef Ilia Pilic, der ausführlich die Brandnacht schilderte, und schließlich sagten zwei Sachverständige des Landeskriminalamtes aus. Die hatten fünf verschiedene Versuche mit Krepppapier gemacht, einmal eingerollt, einmal im Karton und oder auch über ein Holzregal hinaushängend und sekundengenau festgehalten, wie schnell sich die Flammen ausbreiteten. Sie konnten die Version des Angeklagten nicht widerlegen. "Je nachdem, was rund um das Krepppapier herum lag, kann das so passiert sein", bestätigte einer der Gutachter. Brandbeschleuniger wurden bei den Laboruntersuchungen nicht gefunden.

Am nächsten Verhandlungstag, am 9. November, will das Gericht den forensischen Psychiater hören, der über zwei der drei Angeklagten ein Gutachten erstellt hat.