Burladingen Geschwisterpaar gewinnt den Hammellauf

Burladingen-Melchingen. Das Pfarrfest und die Kirbe werden in Melchingen gemeinsam gefeiert. Organisiert wird die Veranstaltung vom Gemeindeteam der katholischen Pfarrei unter der Führung von Susanne Wendling und Susanne Barth. Melchinger Vereine arbeiten mit. Während sich die Narhalla um den Auf- und Abbau kümmert, sorgen Feuerwehr, Sportverein und Tennisclub für die Bewirtung. Die Unterhaltung der Gäste wird von den musizierenden Vereinen übernommen.

Begonnen wurde der Festtag mit einen feierlichen Gottesdienst, der von Pfarrer Konrad Bueb zelebriert wurde. Der Kirchenchor unter der Leitung von Martin Metz führte die Messe brève von Lèo Delibes auf. Gemeindeassistentin Carolin Hartmann stellte der Gemeinde fünf Jugendliche vor, die das Sakrament der Firmung empfangen. Anschließend ging es in die Festhalle. Dort spielten die Lauchertmusikanten unter der Führung ihrer Dirigentin Annette Fischle auf. Viele Melchinger ließen sich die Schlachtplatte oder das Gulasch mit Spätzle schmecken. Auch die Kässpätzle kamen an. Das Nachmittagsprogramm wurde, passend zur Kirbe, mit dem obligatorischen Hammellauf eröffnet. Zu den Klängen der Lauchertmusikanten drehten die Mitspieler ihre Runden auf der Bühne. Gewonnen hat dann das Geschwisterpaar Carolin und Franziska Meyer aus Großengstingen. Die beiden Mädchen sind aktiv bei den Melchinger Pfadfindern. Die Kinder des Kindergartens, unter der Leitung von Steffi Gessler, Susanne Maichle, Laura Hummel und Adelina Moisa, begeisterten mit ihren Liedern und Tänzen die Gäste. Viele Besucher waren auch schon sehr gespannt auf den ersten öffentlichen Auftritt des Projektchors "Rachengold". Der zum 150. Jubiläum des Gesangvereins gegründete gemischte Chor zeigte unter der Leitung von Isabell Bläubaum sein Können. Die am Klavier von Melinda Peschut begleiten Lieder kamen beim Publikum gut an.

Die Kinder waren bei den Pfadfindern gut aufgehoben, sie konnten sich schminken lassen und kleine Drachen basteln. Der Kirchenchor unter der Leitung von Martin Metz zeigte auf, dass er auch mit seinem weltlichen Repertoire sich auf einem hohen Niveau bewegt. Den Schlusspunkt eines unterhaltsamen und von Gregor Götz moderierten Nachmittags setzte der Melchinger Dreigsang. Durch Friedrich Mayer am Akkordeon hat das Trio Uli Barth, Erwin Ott und Paul Bausch Verstärkung erhalten. Mit ihren schwäbischen Wirtshausliedern kamen sie beim Publikum gut an und durften ohne Zugabe die Bühne nicht verlassen.