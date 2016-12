Burladingen Geschichte zweier Schwestern

Burladingen-Melchingen. Für Hosemann ist es das Regiedebüt am Lindenhof. Sie schloss 1986 ihre Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien mit Auszeichnung ab, spielte an zahlreichen Theatern, unter anderem an der Landesbühne Hannover, am Wiener Burgtheater und am Theater Rampe in Stuttgart, das sie von 1998 bis 2013 als Intendantin leitete. Mit im Leitungsteam war Stephan Bruckmeier, der im Stück "Weiß" für Bühne und Kostüme verantwortlich zeichnet. Hosemann ist stellvertretende künstlerische Leiterin der Burgfestspiele Jagsthausen

Das Stück "Weiß" erzählt die Geschichte zweier Schwestern, ihrer unterschiedlichen Lebensläufe und schwierigen Beziehung zu einander. Am Sterbebett ihrer Mutter müssen sie innhalten und ihre Lebensentwürfe, ihre Geschwisterrivalität und Familienbande neu überdenken.

Ein intensives Kammerspiel, das die Lindenhöfler in ihren kleinen Saal verlegt haben. Und ein Thema, so Lindenhof-Intendant Bernhard Hurm, das jeden persönlich betreffe und auch den Schauspielerinnen einiges abverlange. Ihre persönlichen Erfahrungen sollten bewusst mit einfließen in die Regiearbeit.