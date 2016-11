Burladingen Gauselfinger frustriert über Volksbank-Schließung

In der jüngsten Ortschaftsratsitzung hatte Ortsvorsteher Rudi Kanz noch einmal darauf hingewiesen, dass die Schließung der Gauselfinder Volksbank-Filiale anstehe. Bei einem Treffen mit den Verantwortlichen der Bank und der Bürgermeisterin des Nachbarortes Hettingen, Dagmar Kuster, habe er versucht, das abzuwenden. Der Widerbelebungsversuch scheiterte. "Die Entscheidung ist in Stein gemeißelt", verkündete Kanz.

Der Schwarzwälder Bote berichtete und seitdem hat Serviceberaterin Susanne Rist vor allem die Beschwerden ihrer Kunden entgegen zu nehmen. "Ich schreibe alles auf und gebe das genau so weiter", sagt Rist, die seit sieben Jahren an drei Tagen in der Woche ihren Dienst in der Gauselfinger Filiale der Volksbank ausübt. Sie selber weiß auch nicht, wo es für sie im kommenden Jahr weiter geht.

"Traurig, traurig, traurig, der kleine Bürger zählt nicht mehr", kommentierte einer ihrer Kunden die Tatsache, dass er künftig für Bankgeschäfte nach Neufra oder Burladingen fahren muss. Nicht einmal ein Bankautomat wird den Gauselfingern bleiben.