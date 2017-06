Burladingen Gaudi-Elfmeterturnier der SGSL Hörschwag gut besucht

Man kam aus dem Staunen nicht mehr heraus: Der Sportplatz in Hörschwag glich am Samstag eher einem Freibadgelände, denn vor lauter jungen Menschen sah man kaum noch ein freies Plätzchen auf dem Rasen. So mancher hatte sogar Strandlaken und Sonnenschirm dabei. So ließ es sich aushalten bei diesem herrlichen Sommerwetter.

Beim zehnten Gaudi-Elfmeterturnier hatten sich 47 Herren- und 14 Damenmannschaften angemeldet. Und da jede Mannschaft aus fünf Mitgliedern besteht, tummelten sich über 300 Menschen auf dem Grün, Zuschauer noch nicht einmal mitgerechnet. "Das sind mehr als Hörschwag Einwohner hat", brachte es Vereinsvorsitzender Rainer Heinzelmann schmunzelnd auf den Punkt.

Weshalb die Leute nicht nur aus dem Zollernalbkreis, sondern aus den benachbarten Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Sigmaringen nach Hörschwag kommen, ist Heinzelmann selbst ein Rätsel. Er freut sich auf alle Fälle über so viel Resonanz.