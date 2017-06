Burladingen Gartenbau gehört zum Lehrplan

So zeigten die Schüler mit schwungvollen Liedern, dass sie neben deutschen, französischen und englischen Titeln auch solche auf Spanisch singen können. Auch die zahlreichen kleinen Flöten-, Cello- und Gitarrenspieler entpuppten sich als erstaunliche Könner. "Ich freue mich, dass in diesem Jahr besonders viele Schüler musikalische Einzeldarbietungen zeigen können", so Schulleiterin Franziska Großmann. Beim fesselnden Handpuppenspiel "Frau Holle" glänzten dann viele Kinderaugen.

Ein Spieleparcours sorgte für viel Abwechslung beim Nachwuchs. "Wer schafft es, die größte Seifenblase zu produzieren?" Diese Frage löste ein spannender Wettbewerb aus.

Die Erwachsenen konnten währenddessen bei einem Vortrag die Besonderheiten der Waldorfpädagogik kennenlernen.

Viele Besucher beeindruckte die Tatsache, dass der besondere Lehrplan dieser Schulart auch stets einige Wochenstunden in "Garten- bau" vorsieht. Entsprechend konnte sich das auf diesem Gebiet Erreichte sehen lassen. Ein schöner Garten war mithilfe von afghanischen Flüchtlingseltern angelegt worden, und jede Menge heimischer Setzlinge wurden in den vergangenen Wochen gezogen, die jetzt an die Besucher zu günstigen Preisen veräußert wurden.

Musische Talente

Im Gartenbauraum wurde demonstriert, wie man Blumentöpfe selbst bemalen und mit entsprechenden Samen einsäen kann. Beim Rundgang stießen die Besucher unter anderem auf eine bunte Ausstellung künstlerischer Schülerarbeiten und konnten die mithilfe der Eltern entstandenen Gegenstände bewundern.

Wer wollte, konnte auch selbst seine musischen Talente ausprobieren und kleine Gegenstände wie Armbänder, Schlüsselanhänger sowie schön gestaltete Objekte aus Filz selbst herstellen.

Die Eltern sorgten für die Bewirtung der vielen Gäste. Da gab es neben diversen Getränken auch Flammkuchen aus dem hauseigenen Backofen. Viele hausgemachte Kuchen und verführerischer Kaffeeduft luden zum Verweilen ein.