Burladingen Für Gauselfinger noch einige Fragen offen

"Dabei sind wir doch der größte Teilort", wunderte sich eine Bürgerin über dieses Desinteresse. Bei einer Ausschreibung hatten die Angebote die eingingen, nicht den geforderten Konditionen entsprochen, ein Angebot der Telekom hatte schließlich den finanziellen Rahmen gesprengt. "Der Gemeinderat wäre sogar bereit gewesen das aus dem Stadtsäckel zu bezahlen, die Vorschriften erlauben das aber nicht", betonte Kanz.

Jetzt liege die Verkabelung Gauselfingens in Händen der Koordinierungsstelle im Landratsamt. Burladingen habe sich der Initiative Komm.Pakt.Net des Zollernalbkreises angeschlossen, der Glasfaserausbau werde jetzt also im Landratsamt betreut und dort habe der Anschluss Gauselfingens "erste Priorität", so der Ortsvorsteher.

Derzeit würden die Leerrohre von Burladingen nach Gauselfingen gelegt. Dies erlaube bei der Ausschreibung den östlichen Teil Burladingens inklusive die Firma Barth mit Burladingen zusammen zu fassen und dann könne für mögliche Anbieter eine andere Rechnung aufgemacht werden. Die Ausschreibung sei bis zum Sommer 2017 abgeschlossen, die Anbieter hätten dann noch drei Monate Zeit und bis Ende des Jahres 2018 könne Gauselfingen dann ans schnelle Netz angeschlossen sein.

"Was steht in der Ausschreibung?", hakte einer der Räte nach. "Wie hoch wird die Geschwindigkeit sein, die wir dann haben werden?" Die Ortschaftsräte einigten sich darauf, einige Fragen schriftlich zu sammeln, damit sich ein Vertreter des Bauamtes oder des Landratsamtes auf die nächste Ortschaftsratsitzung in Gauselfingen vorbereiten kann. "Wenn wir die schnelleren Leitungen kriegen, sind andere längst noch viel schneller und wir hinken wieder hinterdrein", fürchtete eine der Zuhörerinnen.

Ein weiteres brisantes Thema: Die Volksbank Hohenzollern-Balingen eG wird ihre Filiale in Gauselfingen zum 3. Dezember dieses Jahr schließen, wie Ortsvorsteher Rudi Kanz bestätigte. Zwar habe er zusammen mit der Hettinger Bürgermeisterin Dagmar Kuster noch versucht, das zu verhindern, die Entscheidung sei "aber schon in Stein gemeißelt gewesen".

Dicht gemacht wird nicht nur die Filiale – bislang dienstags und freitags ganztags und mittwochs am Vormittag geöffnet – auch der Geldautomat wird abgebaut. Dessen Betrieb, so Kanz, koste nach Auskunft des Geldinstitutes rund 15 000 Euro im Jahr und dafür sei das Volumen der Geldgeschäfte in Gauselfingen zu gering. "Jetzt bleibt uns bald gar nichts mehr", kommentierte eine Bürgerin die Nachricht.