Burladingen Für die Rolle in die Röhre geklettert

Burladingen-Melchingen. Von den beiden Hauptprotagonisten des Stückes leidet einer unter Höhenangst, der andere hat mit Klaustrophobie zu kämpfen. Und wenn man sich das Ziel ihrer kleinen Besichtigungsexkursion betrachtet, denkt man sofort: "Hoffentlich ergeht es den beiden Schauspielern Berthold Biesinger und Franz Xaver Ott nicht ebenso!"

Auf der Probebühne in Melchingen steht bereits die wichtigste Requisite für das neue Lindenhof-Stück: Das Modell der Gondel eines Windrads. Genau so, wie Regisseur Siegfried Bühr sie sich vorstellt. Realitätsnah und doch ein Gebilde für’s Theater, ein Kunstobjekt. Im neuen Stück aus der Feder Susanne Hinkelbeins "Die Windmüller", das am 19. Januar Premiere feiern wird, treffen zwei Monteure, gespielt von Biesinger und Ott, in besagter Gondel aufeinander.

Beide wurden damit beauftragt, das Windrad zu reparieren, was sich aufgrund ihrer unangenehmen Lage als äußerst schwierig entpuppt. Nicht nur haben die Handwerker intensiv mit ihren jeweiligen Ängsten zu kämpfen. Dazu kommt, dass sie die Konstruktion polnischen Fabrikats einfach nicht verstehen. Doch wie fühlt es sich tatsächlich an, sich in schwindelerregender Höhe in einer engen Gondel zu befinden und mit komplexer Technik hantieren zu müssen? Genau diese Frage stellten sich auch die beiden Schauspieler und das Regie-Team. Und so wurde mit einem Mitarbeiter der Firma SoWiTec ein Termin auf dem Himmelberg verabredet, damit genau diese Neugier befriedigt werden konnte. Für die Künstler eine ideale Möglichkeit, ihre Rollen noch authentischer verkörpern zu können.