Burladingen Friedemann Mutschler verlässt Gemeinderat

In der Sitzung des Burladinger Gemeinderates am Donnerstag, 23. November, wird Friedemann Mutschler aus dem Gemeinderat ausscheiden. Mutschler ist 71 Jahre alt und seit 2009 Mitglied des Burladinger Gremiums.

Nachrücker für Mutschler wäre eigentlich Hans-Ludwig Steinhart, der möchte das Amt aber nicht antreten. Zweiter Nachrücker ist Daniel Beck. Beck ist technischer Betriebswirt und –­ wie Mutschler – wohnhaft in Ringingen und im CDU-Stadtverband Burladingen engagiert. Er soll am Donnerstag gleich verpflichtet werden. Die Sitzung des Gemeinderats beginnt am Donnerstag um 19 Uhr. Durch den Wechsel im Gemeinderat müssen gleich anschließend auch verschiedene Ausschüsse und Gremien neu besetzt werden.

