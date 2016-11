Burladingen Freude an Grenzüberschreitungen

Burladingen. Vor genau zehn Jahren trat der Kabarettist mit Physikstudium vor rund 50 Gästen im Bauhofsaal in Burladingen auf. Am Freitag stand Burladingen wieder auf dem Tourneeplan. Doch dieses Mal füllten über 270 Gäste den Wolfgang-Grupp-Saal der Stadthalle. Viele von ihnen hatten auch eine längere Anreise in Kauf genommen – waren sogar aus Stuttgart angereist, um Comedy auf hohem Niveau zu erleben. Dem Kulturverein Burladingen sei Dank.

Wüsste man es nicht besser, könnte man glauben, man sei bei einem wissenschaftlichen Vortrag gelandet. Physikalische Phänomene des Alltags nimmt Vince Ebert auf und erklärt sie dem Publikum. Und zwar so simpel, dass es wirklich jeder versteht. An sich nicht wirklich witzig, doch Vince Ebert schafft es immer wieder, mit einer gewissen Logik eine Wendung einzubauen, die urkomisch wirkt. Vor allem lässt er Bilder in den Köpfen der Zuhörer entstehen, die mehr als nur amüsant sind.

So geht er auf den Kinoblockbuster "Illuminati" ein, in dem eine italienische Atomphysikerin eine winzige Menge Antimaterie herstellt, mit der man ganze Großstädte in die Luft jagen kann. "Glauben Sie mir. Ich habe zwölf Semester Physik studiert. Aber ich habe noch nie so eine attraktive Teilchenphysikerin gesehen." Es sind die unerwarteten Wendungen und amüsanten Schlussfolgerungen, die den Zuhörer zum Lachen bringen.