Burladingen Frauen kommen im feschen Dirndl

Burladingen-Hörschwag. In seiner Begrüßung zeigte sich der Vorsitzende Stephan Locher mit der Beteiligung von 54 Mannschaften am Jedermann-Schießen, davon sieben reine Frauenmannschaften, zufrieden, insgesamt waren es 209 Teilnehmer. Ein Blick auf die Siegerlisten der vergangenen 36 Jahre zeigt, dass bestimmte Firmen und Vereine darin immer wieder auftauchen, was für eine Kontinuität bei den Teilnehmern spreche, so Locher. Für ihn sei es immer wieder ein Genuss, wie die Schützinnen und Schützen angespannt und voller Emotionen versuchen, ihre Höchstleistung abzurufen.

Mit Spannung erwartet wurde die Siegerehrung. Der jährliche Mannschaftspreis in Form eines Fasses Bier ging an die Firma Paravan mit acht teilnehmenden Mannschaften. Den ersten Platz bei den Frauenmannschaften sicherten sich die Schützenmädels Hörschwag, gefolgt von den Schützenmädels II des Musikvereins Stetten u.H.–Hörschwag und den Schützenmädels I des gleichen Vereins. Beste Einzelschützin wurde Ute Freudemann aus der Gruppe Jungschützinnen, und die Ehrenscheibe erkämpfte sich Linda Heinzelmann von den Jungschützinnen des Musikvereins.

Aus dem starken 47 Mannschaften umfassenden Feld der Männer sicherte sich die Mannschaft Fenster Hipp I sicher den ersten Platz, gefolgt von der SSG Bechtoldsweiler II und der Mannschaft Freiwillige Feuerwehr Hörschwag II. Die Trophäe des besten Einzelschützen sicherte sich Wendelin Heinzelmann von der Mannschaft "No Names", die Ehrenscheibe errang Jürgen Trojan von der Mannschaft Paravan.