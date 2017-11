Burladingen Forstämter künftig anders organisiert

Burladingen. Nachdem eine Kartellklage aus der privaten Holzwirtschaft vor einigen Jahren die Organisation der Forstämter und ihre Aufgaben gehörig durcheinandergewirbelt und das Land Baden-Württemberg einige Prozesse verloren hatte, besinnen sich Städte und Kommunen auf ein neues Konzept. Im Zollernalbkreis, so berichtete Schmidt den Burladinger Gemeinderäten, hat es mehrere Bürgermeister-Dienstversammlungen zu dem Thema gegeben. Anwesend für Burladingen war jeweils der Erste Beigeordnete, Berthold Wiesner. Alle gemeinsam ersannen das Konzept einer neuen Kommunalanstalt. Sollte auch der Prozess beim Bundesgerichtshof verloren gehen, könnten sie ein fertiges Modell aus der Tasche ziehen.

Und das wird so aussehen: Die Kommunen bleiben Dienstherr der bisherigen Forstarbeiter, Revierleiter und Auszubildenden. Das ist nicht nur für die vier Burladinger Revierleiter, die unter den Zuhörern saßen, sondern für alle Revierleiter und Waldarbeiter im Kreis eine gute Nachricht. Sie werden ihren Job wohl behalten, der Name ihres Arbeitgebers wird sich allerdings ändern. Konzepte in Sachen Wald, Wirtschaftsplanung und Budget, Aufforstung, Ausweisung von Altholz-Flächen, ökologische Bestrebungen, all das bleibt in Händen dieser Anstalt. Ebenso der so wichtige Holzverkauf, den das erste Gerichtsurteil den staatlichen Förstern schon untersagt hatte.

Auch Privatwaldbesitzer können sich, wenn sie wollen, durch die Anstalt beraten lassen. Oder weiterhin vom Landratsamt, sie haben dann künftig die Wahl. Diese Anstalt der Kommunen und Städte im Zollernalbkreis könnte alle bisherigen 25 Forstreviere mit ihren rund 26 500 Hektar Kommunalwald und 8000 Hektar Privatwald also weiter betreuen. Die Kosten für diese Lösung, daran ließ Schmidt auch keinen Zweifel, seien etwas höher als bei der Verwaltung durch das Landratsamt. Aber auch die Kosten des Landratsamts, wenn die privatwirtschaftlichen Kläger beim Bundesgerichtshof obsiegen, würden steigen. Unterm Strich also das gleiche.