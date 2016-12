Burladingen Experten für die Windkraftvergabe

Die Firma sei dem Burladinger Bauamt vom Gemeindetag Baden-Württemberg empfohlen worden, berichtete Sachbearbeiterin Melanie Mayer in der jüngsten Ratssitzung. Sie habe in der Nähe schon mehrere solcher so genannten Interessenbekundungsverfahren (IBV) geleitet. Zuvor hatte die Baubehörde rund drei Jahre lang zusammen mit Ingenieur Klaus Grossman, dem Inhaber des Balinger Umweltplanungsbüros, am Teilflächennutzungsplan gearbeitet. Der Wirksamkeitsbeschluss fiel in der September-Sitzung, jetzt läuft das Genehmigungsverfahren, in dem auch noch einmal Einsprüche erhoben werden können.

In der Küche bei Hermannsdorf, auf Tellen, südlich von Melchingen und im Gewann Ringelstein bei Ringingen hat Burladingen die endgültigen Flächen vorgesehen. In einem Vorentwurf waren vor drei Jahren rund 384 Hektar als mögliche Fläche für Windkraftanlagen ins Auge gefasst worden. Davon sind jetzt noch 77 übrig. Insgesamt nur 5,1 Prozent der möglichen Fläche, darauf könnten zehn bis maximal 13 Windkraftanlagen gebaut werden. Burladingen hofft, dass diese 5,1 Prozent der Fläche ausreichend sind, um dem Landesgesetz Genüge zu tun. Das spricht davon, Kommunen sollten der Windenergie "substanziell Raum verschaffen". Wie viel das "substanziell" ist, wird aber je nach Regierungsbezirk unterschiedlich ausgelegt.

Durch Naturschutz ­mögliche Bauflächen verkleinert