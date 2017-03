Burladingen Eugen Heinzelmann kündet Rücktritt an

Heinzelmann begrüßte die Besucher im Feuerwehrhaus, unter ihnen Ortsvorsteher Christian Heinzelmann, Stadtkommandant Ilija Pilic, sein Vertreter Michael Schuler und Vereinsvertreter. Heinzelmann sprach von 17 Übungen und drei Proben mit dem Löschzug Alb. An Einsätzen gab es zwei Ordnungsdienste. Drei Jungfeuerwehrmänner absolvierten die Grundausbildung mit Sprechfunklehrgang, Christoph Riedinger legte zum zweiten Mal das Leistungsabzeichen des Landes Baden Württemberg in Bronze ab. Die jährliche Belastungsübung Atemschutz im Oktober wurde mit Erfolg absolviert. Die Einsatzabteilung zählt derzeit 18 Aktive, darunter eine Frau, acht Mann in der Altersabteilung und vier in der Jugendfeuerwehr. In Kürze wird Felix Ameis zur aktiven Wehr wechseln. Das mittlerweile 15 Jahre alte Löschfahrzeug sei ohne Mängel durch den TÜV gekommen, erklärte Heinzelmann.

Schriftführer Hans Joachim Hummel berichtete über das Jahresgeschehen. Kassierer Januar Heinzelmann gab Einblick in die Kassengeschäfte, die Kassenprüfer Bernd und Fidelis Heinzelmann lobten seine Arbeit. Anton Schlageter von der Altersabteilung ließ das Jahr ebenso Revue passieren wie Jugendleiterin Jasmin Heinzelmann.

Ortsvorsteher Christian Heinzelmann dankte der Wehr für ihre Arbeit. Stadtbrandmeister Ilija Pilic lobte die gute problemlose Zusammenarbeit. Frank Dorn, Frank Vesper und in Abwesenheit Dietmar Heinzelmann wurden für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt. Für guten Probenbesuch wurden Frank Dorn, Tobias Vesper, Bernd Heinzelmann, Dietmar Heinzelmann, Helmut Heinzelmann, Januar Heinzelmann, Jasmin Heinzelmann, Armin Hummel, Hans Joachim Hummel, Frank Vesper und Eugen Heinzelmann mit einem Geschenk bedacht.