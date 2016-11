Burladingen. Im Rahmen der Kooperation Kindergarten/Grundschule finden für Eltern von Kindern, die im nächsten Sommer in die erste Klasse eingeschult werden, in den kommenden Wochen zwei Informationsabende statt. Der erste Infoabend ist am Mittwoch, 30. November, ab 19 Uhr in der Aula der Grundschule Burladingen. Die Kooperationslehrerin Heidi Beh-Sutter wird über die bereits laufende Kooperation informieren und darüber hinaus ihre Arbeitsweise in den Kooperationsstunden im Kindergarten vorstellen. Außerdem wird sie darlegen, welche geistigen, sozialen und emotionalen Voraussetzungen einen gelungenen Schulstart begünstigen. Der Termin des zweiten Kooperationselternabends steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.