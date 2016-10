Burladingen Erste Tattoo-Convention kommt gut an

Zwar kamen weniger Besucher als erwartet, Mitveranstalter Christian Binder aus Albstadt war aber unterm Strich zufrieden und versprach eine Neuauflage für das kommende Jahr.

Das Publikum war so bunt, wie die Tattoos. Da gab es die Mami in den Vierzigern, die beim ersten Tattoo von ihrer 19-jährigen Tochter die Hand gehalten bekam, damit der Schmerz nicht allzu schlimm ist. Oder den Rocker, der sich sein x-tes Tattoo, diesmal am Fuß, stechen ließ. Oder den Siebenjährigen, der seinen Eltern wenigstens das O.K. für ein temporäres, gemaltes Bildchen auf der Haut abringen konnte.

Die Nadeln der Tattoo-Künstler liefen heiß, die besten von ihnen konnten gar Pokale mit nach Hause nehmen. Es waren die Studios "Sweet and Pain" aus Sankt Georgen, "Halli Chaos" aus Tuttlingen und "Sickcity" aus Sigmaringen.