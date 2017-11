Burladingen Endres spricht über Hospizarbeit

Hospizarbeit und Sterbebegleitung sind in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahren zu einem immer bedeutenderen Thema geworden. Das ehrenamtliche Engagement der Helfer stellt dabei eine zentrale und wichtige Komponente dar. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dieses Engagement in seiner Rede zur Feier der Deutschen Einheit als eines bezeichnet, das Mauern überwinde und die Gesellschaft zusammenhalte. Birgit Endres leitet in intensiven Kursen freiwillige Helfer an, um sie für die Begleitung von Sterbenden auszubilden. In der Erzählstube berichtet Endres über ihre Arbeit und die ebenso herausfordernde wie erfüllende Praxis.

Der Eintritt ist frei – Kartenvorbestellung ist erwünscht. Kartenbüro: Telefon 07126/92 93 94 oder E-Mail karten@theater-lindenhof.de