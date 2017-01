Burladingen Eine weitere "soziale Säule"

Allzu gern hätten die Verantwortlichen in angemieteten Räumen zu den Lebensmitteln auch Kleider angeboten. Ende des Jahres 2015 kam dann das Aus. Das DRK Gammertingen stellte sein Tafelmobil ein, die Lebensmittelspenden der Burladinger Supermärkte und Discounter gingen in den Tafelladen nach Hechingen. Ein weiter Weg für diejenigen, die in Burladingen der Hilfe bedürfen. Oft frisst das Geld für Busse oder Bahn das im Tafelladen ersparte dann wieder auf, hatte Mutschler zwei Mal in den Gemeinderatsitzungen kritisiert.

Bürgermeister Harry Ebert wollte zwar keine Initialzündung geben, sicherte aber Unterstützung zu, falls einer der Sozialverbände die Organisation und den Betrieb eines Ladens in einer Trägerschaft übernähme. Die Caritas im Dekanat Zollern will das jetzt tun. Elmar Schubert ist zuversichtlich, dass es bis zum Frühjahr klappt, entsprechende Räume zu finden. Die Stadtverwaltung steht zu ihrem Wort, hat 5000 Euro in Aussicht gestellt. Die sind zwar nicht im Haushalt eingestellt, sollen aber, so versicherte es der Stadtkämmerer Berthold Wiesner, aus den Mitteln für besondere Verfügungen genommen werden.

"Ich finde es gut, dass wir die Rückendeckung der Stadt haben", kommentiert der Caritas-Chef. Ihm gehe es auch um den ländlichen Raum und das positive Signal, das die Caritas setze, wenn sie auch in einer Stadt wie Burladingen einen Tafelladen betreibt. "Es kann doch nicht sein, dass sich Hilfsorganisationen wie Caritas und Diakonie nur noch in den Metropolen tummeln", findet Schubert. Bei der Caritas im Dekanat Zollern steht man also bereit. Es haben sich bereits Freiwillige gemeldet, die im Laden Dienst tun würden, weitere seien aber immer willkommen, sagt Schubert. Es sind private Spenden eingegangen, und derzeit suchen der Caritas-Geschäftsführer und seine Mitarbeiter das Inventar, die Möbel und Regale für den Tafelladen zusammen, hoffen auch auf die eine oder andere Möbelspende.

Caritas-Chef Schubert will erst einmal "klein anfangen"

Mit der Einrichtung eines Tafelladens könne man eine weitere "soziale Säule" in das Angebot in der Fehlastadt einziehen, für den Caritas-Chef wäre es auch denkbar, Sozialarbeit mit dem Laden zu verknüpfen, ein "niederschwelliges Angebot zu unterbreiten", wie er sagt. Allerdings will Schubert erst einmal "klein anfangen", den Laden einmal in der Woche öffnen. "Wenn das geschafft ist, geht es ums Durchhalten. Die Stetigkeit ist wichtig."