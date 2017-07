Burladingen Eine Sternstunde für Ringingen

Burladingen-Ringingen. "Was lange währt, wird endlich gut", kommentierte Bürgermeister Harry Ebert, dass es von der Idee bis zur Vollendung sieben Jahre gedauert hat, bis die Ringinger Festhalle im neuen Glanz erstrahlt. Der Teilort hätte dafür aber jetzt eine "Festhalle vom Feinsten", es sei eine Investition ins Wir-Gefühl der Gemeinde und die Ringinger, die beim Eingemeindungsvertrag so viel Wert darauf gelegt hätten, dass sie eine Halle mitbrächten, seien damit endgültig zu Burladingern geworden, scherzte Ebert augenzwinkernd.

Insgesamt seien es wohl eineinhalb Millionen, die in die gute Stube der Ringinger geflossen seien, und das was fehle, nämlich Schränke, Garderobe und neue Stühle, dafür, so sicherte der Rathauschef zu, gebe es noch einmal 20 000 Euro aus dem Stadtsäckel.

Ortsvorsteher Dieter Arnold hatte zuvor die Planungs- und Bauphase Revue passieren lassen und bedankte sich bei der Stadt und bei allen, die so kräftig mit angepackt und mit so viel Geduld und Engagement das Großprojekt unterstützt hatten. Für den Fronmeister Mathias Kraus und den Sachgebietsleiter Thorsten Bung fand er besonders lobende Worte. Beide hatten die Renovierung intensiv begleitet, waren bei 25 Treffen in der Halle jeden zweiten Dienstag beim Jour-Fix dabei gewesen, und man hätte viel diskutiert und schließlich alle Probleme gelöst.