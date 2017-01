Burladingen Eine jede Stimme zählt in Starzeln

Unter den 19 Aktiven des Gemischten Chors kann man also auf viel Erfahrung zurückblicken. "Wenn das so weiter geht, werden wir noch ein richtig starker Chor", verkündete Gosolitsch augenzwinkernd, als er offiziell zwei neue Sänger unter den sechs Sopranisten, vier Alt, vier Tenören und vier Bass-Stimmen begrüßte. Inzwischen kämen jährlich ein bis zwei neue Aktive zum Chor, freute sich der Vorsitzende.

Genau wie vor zwei Jahren ließ sich Hans Gosolitsch nicht lange bitten, die Führung des Vereins für die nächsten beiden Jahre zu übernehmen. Mangels neuer Interessenten an Vorstandsämtern wurden alle Inhaber einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Hans Gosolitsch als Vorsitzender, Werner Fromm als sein Stellvertreter, Ursula Roth als Schriftführerin, Gabi Schuler als Kassiererin, Gert Meier und Siegfried Haiß als Beisitzer und gleichzeitig Kassenprüfer, Gisela Kästle als Notenwartin, Manfred Bittner als Webmaster und Walter Wössner als Fahnenträger. "Ein harmonisches Miteinander und viel Freude am Singen", wünschte Gosolitsch auch weiterhin der engagierten Truppe.

Schade nur, dass sich die Resonanz aus der Bevölkerung in Grenzen hält. Die Zahl von nur noch 32 passiven Mitgliedern lässt sich laut Vereinsvorsitzendem scheinbar nur schwer erhöhen. Dabei sind es gerade die Spenden und Mitgliedsbeiträge, auf welche der Verein finanziell angewiesen ist.

Kassiererin Gabi Schuler präsentierte einen soliden Kassenstand, doch "Reichtümer" sind laut Gosolitsch nicht zu erwarten. Dabei zählte Schriftführerin Ursula Roth eine Vielzahl von Aktivitäten im abgelaufenen Jahr auf.

Chor richtet im September Treffen aus

Als bedeutsamen Auftritt hob Dirigent Wilhelm Schuler vor allem das Killertaltreffen hervor, für dessen Ausrichtung im 80. Jahr der Gemischte Chor Starzeln am 24. September verantwortlich sein wird.

In Burladingen habe man die "Variationen einer Forelle" serviert. "In einem Ort, der nach einem Bach benannt ist, darf man auch von der Forelle singen", meinte Ortsvorsteher Berthold Krieg. Er zeigte sich in seinem Grußwort erstaunt, wie ausgebucht sowohl Gemischter Chor als auch Singkreis seien. Denn auch Beatrice Ott vom Singkreis Starzeln listete etliche Auftritte und Veranstaltungen auf. "Jede Stimme zählt", bemerkte Ott, die im kleinen Singkreis elf Kinder und im großen Singkreis 13 Jugendliche vereint.