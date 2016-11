Burladingen Eine Baustelle voller Überraschungen

Burladingen-Melchingen. "Es gibt eben keine Pläne und keiner weiß wirklich, was da alles so im Boden steckt", beschreibt Melchingens Ortsvorsteherin Waltraud Barth-Lafargue die Situation. Und so gab es gleich zu Beginn der Bauarbeiten einen vollgelaufenen Rathauskeller, weil der Bagger aus Versehen eine Wasserleitung erwischt hatte. Ausgerechnet an einem Freitagnachmittag. Feuerwehr und Helfer waren schnell zur Stelle und die Ortsvorsteherin trug es mit Humor. "Das war mal wieder ein Grund im Keller richtig auszumisten", sagt Waltraud Barth-Lafargue über den Ärger.

Baggerschaufel kappt verstecktes Stromkabel

Vor zwei Wochen dann war es ein Stromkabel, das lag, wo es hätte nicht liegen sollen und dessen Kontakt mit der Baggerschaufel für einen Stromausfall im Dorf und eine entsprechende Verzögerung auf der Baustelle sorgte. Trotzdem, die Ortsvorsteherin hofft, dass die Firma im Zeit- und auch im Kostenrahmen bleiben kann. Rund 105 000 Euro sind für den Umbau und die Verschönerung des Rathausplatzes Melchingen in diesem Jahr im Haushalt der Stadt eingestellt.