Burladingen Ein Zeichen gegen Rechtspopulismus – und für die SPD

Stoch ist wohl mit das hochkarätigste, was die SPD im Land derzeit zu bieten hat. Er ist seit 2009 Mitglied des Landtags, Vorsitzender der SPD-Fraktion und war von 2013 bis 2016 Kultusminister des Landes.

Für die Sozialdemokraten im Zollernalbkreis könnte das der Auftakt sein, in Burladingen wieder einen Ortsverein zu beleben. So jedenfalls hatte es der Kreisvorsitzende Alexander Maute vor einiger Zeit in einem Gespräch mit unserer Zeitung beschrieben.

In der viertgrößten Stadt des Zollernalbkreises, die in jüngster Zeit vor allem durch die rechtskonservativen und offen flüchtlingsfeindlichen Äußerungen ihres Bürgermeisters Harry Ebert von sich reden machte, regt sich auf vielen Ebenen der Widerstand. Einige Bürger haben sich inzwischen wohl zusammengefunden und sich auf die langjährige Tradition der SPD in Burladingen besonnen – auf jene Jahre, in der die Sozialdemokraten in der Stadt eine nicht unwichtige Stimme in der örtlichen Kommunalpolitik hatten.