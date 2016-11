Burladingen Ein Weihnachtsdorf ohne Buden?

Burladingen-Gauselfingen. Bisher gingen die Organisatoren davon aus, dass sie die weihnachtlichen Holzhütten, die Burladingen einst angeschafft hat und die heute auch beim Weihnachtsdorf in und rund um die Stadthalle aufgestellt sind, in der nächsten Woche für ihre Aussteller bekommen. Das Hauptamt hatte ihnen das bereits vor vielen Monaten in einem Schreiben zugesagt.

Also hatten die Gauselfinger rund elf Zusagen von Ausstellern gesammelt und ihnen versprochen, dass sie für ihre Waren einen Unterschlupf und für die Zeit des Gauselfinger Weihnachtsmarktes ein Holzhüttendach über dem Kopf hätten. Vor wenigen Tagen sei die Zusage der Stadt dann zurück gezogen worden.

Das Problem: Die Hütten hätten Überbreite, ihr Transport sei sehr aufwendig und es bedürfe jeweils einer Sondergenehmigung des Landratsamtes. Der Bauhof könne deshalb den Transport nach Gauselfingen nicht übernehmen. Die Vertreter der Vereine und Ortschaftsräte waren ratlos. Wer könnte den Transport dann machen, wurde in der Sitzung gefragt, wer beim Aufbau der Hütten helfen und wer das dann bezahlen?