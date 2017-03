Burladingen Ein Ultimatum für Harry Ebert

B urladingen. Ebert soll sich bis Freitag kommender Woche zur Bitte seiner Räte äußern, sich aus den weiteren Planungen für das Projekt zurückzuziehen und das Feld künftig dem Ersten Beigeordneten Berthold Wiesner zu überlassen. Darum hatten ihn beide Fraktionen schon in der Gemeinderatssitzung im Februar gebeten. Harry Ebert hat sich dazu bislang nicht geäußert, lässt alle in der Warteschleife hängen und ist auf Tauchstation.

Damit hängt das Ärztehaus-Projekt am seidenen Faden. Denn der BeneVit-Chef Kaspar Pfister hatte bereits im Januar den für März anberaumten Spatenstich wegen der flüchtlingsfeindlichen Äußerungen Eberts und seiner Nähe zur AfD verschoben, um sein Engagement zu überdenken. Für den mit seinen Seniorenwohneinrichtungen bundesweit beispielhaft agierenden Pfister und seiner weltoffenen Firmenphilosophie scheint es wohl undenkbar, dem Rathauschef bei der Koordination planerischer Details und nicht zuletzt bei öffentlichkeitswirksamen Fototerminen wie (Spatenstich, Richtfest und Ähnliches) zu begegnen. Oder mit ihm verhandeln zu müssen.

Die Stellungnahme der Fraktionen, die gestern der lokalen Presse zuging, bestätigt, was in Burladingen längst alle Spatzen von den Dächern pfeifen: Pfister musste sich von Kunden und anderen Kooperationspartnern schon einiges anhören, wenn es um sein geplantes Engagement in Burladingen geht. In der Verlautbarung heißt es: "BeneVit befürchtet, dass die Realisierung eines gemeinsamen Projekts in Verbindung mit einem AfD-nahen Bürgermeister und seinen ausländerfeindlichen Parolen einen Imageschaden im In- und Ausland bewirken könnte – erste Reaktionen haben die berechtigten Befürchtungen bestätigt." Und an anderer Stelle: "Andere Gemeinden haben schon Interesse beim Investor signalisiert, lange wird Herr Pfister sich nicht mehr gedulden."