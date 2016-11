Burladingen Ein musikalischer Höhepunkt im Killertal

Höhepunkt des Abends war der Auftritt der 39 Musikanten starken Kapelle des Musikvereins Hausen unter der Leitung ihres Dirigenten Johannes Schuler.

Er hat das Blasorchester bereits zu mehreren Erfolgen geführt und dessen jüngster Erfolg war die Note "hervorragend" beim Kreismusikfest in Burladingen mit "Sedona" von Steven Reineke. Mit dem temperamentvollen Stück wurde auch das Jahreskonzert eröffnet. Es folgte das Stück "Hibiki" des japanischen Komponisten Ito Yasuide, bekannt unter dem Untertitel "Joy of Music". "Jubilance" und "Blue Ridge Saga" von James Swearingen wurden nach der Pause geboten. Das erste ist ein Stück in Overturenform mit brillanten Holzbläserpassagen, das andere eine Hommage an die Geschichte und Schönheit des Blue-Ridge-Mountain-Gebirges in North Carolina. Die orchestrale Qualität setzte sich fort mit "Esprit", einem Auftragswerk von Mario Bürki, das mit prägnanten Fanfarenstößen einsetzte. Den Schlusspunkt setzten die Musiker mit dem Marsch "Abel Tasman". Hier wurde das Publikum auf die Entdeckungsreise des Seefahrers mitgenommen.

Als Zugabe boten sie die Polka "Wir Musikanten". Anschließend gab es Umtrunk und Vesper im Saal.