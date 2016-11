Burladingen Ein-Mann-Theater im eigenen Wohnzimmer

Näher ranrücken an die Bürger will man auch mit der etwas anderen Art, das Kartenbüro zu betreiben. Dort gibt es ab sofort gelbe Säcke, ein Tässchen Kaffee und jede Menge Informationen für Touristen, die die Schwäbische Alb besuchen. Keine schlechte Idee in einem abgelegenen Teilort, in dem das Rathaus ja nur stundenweise geöffnet ist. Wie auch, dass ab Januar 2017 die Garderobe des Theaters Lindenhof immer mal wieder zum Salon wird, in dem ein Tübinger Friseur den Melchingern einen Haarschnitt anbietet und die Theatermacher einen Blick hinter die Kulissen gewähren.

Ganz dicht am Bürger ist man dann wohl mit einem Ein-Mann-Stück für das Wohnzimmer. Das können sich Theaterliebhaber bald für eine Vorstellung in die eigenen vier Wände holen.

Silvie Marks und Johannes Schleker, bekannt als Duo Marks & Schleker, unterstützen die Lindenhöfler bei einigen dieser Projekte. Sie studierten in Hildesheim Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis und arbeiteten dort drei als Kulturschaffende im Bereich Theater. Sie führten Regie und hatten die künstlerische Leitung am Hayinger Naturtheater, die sie zur Spielzeit 2015/2016 übernommen haben.

Eine größere Rolle soll künftig auch der Austausch mit dem Landestheater Württemberg Hohenzollern spielen. Die Tübinger Truppe hat ein hoch gelobtes und engagiertes Kindertheater – das war und ist jetzt öfter in Melchingen zu Gast. Gleichzeitig zeigen die Lindenhöfler ihre Produktionen in der Universitätsstadt. Auch das Kinomobil ist mittlerweile einmal im Monat zu Gast in Melchingen; dann werden im Theatersaal der Scheune Filme gezeigt.

Ob das alles gut angenommen wird und wo man nach zwei Jahren steht, wenn die Zuschüsse aufgebraucht sind, könne bislang noch niemand wirklich sagen, meint Intendant Stefan Hallmayer. Aber: "Der Start ist vielversprechend."