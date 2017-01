Burladingen Ein Leben für seine Stadt

Burladingen. Sanfte Klavierlänge des Stücks "River flows in you", gespielt von einem Musikerfreund von Hans Jauch, eröffneten die Abschiedsfeier am gestrigen Montagmittag im Burladinger Bahnhofssaal. Hans Jauch, der jahrzehntelang dem Polizeiposten in Burladingen vorstand und nun in den Ruhestand verabschiedet wird, eröffnete die Feierlichkeit, begrüßte alle Anwesenden und dankte allen, die ihn auf seinem Weg bei der Polizei begleitet haben.

Lobende Worte vom Bürgermeister

Auch Bürgermeister Harry Ebert hielt eine kurze Ansprache. Man müsse dokumentieren, wie wichtig die Präsenz der Polizei sei. Daher sei man auch sofort bereit gewesen, den heutigen Empfang zu organisieren. Außerdem lobte er, dass er in seiner Tätigkeit als Bürgermeister durch Jauch immer gut über die Kriminalität unterrichtet gewesen sei. Auch den Wandel in der Kriminalität müsse man bedenken: Heute gehe es viel um Internetkriminalität. Dabei hätten manche Burladinger Teilorte ja nicht einmal schnelles Internet, stellte er lachend fest.