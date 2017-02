Burladingen Ein historisch angehauchter Betrüger

Und schon findet sich der Kinobesucher im Tübinger Uhlandbad wieder, als Durant, gespielt von Friedrich Ellsässer, den reichen Otto von Lichtenstein-Rotenberg vor dem Ertrinken rettet, da dieser aufgrund plötzlich verschwundener Magnesiumtabletten mit einem Muskelkrampf ringen muss. Der Weg in die angesehene und wohlhabende Familie ist als vermeintlicher Lebensretter nun frei, die Tochter schnell versprochen und schließlich auch noch das Haus überschrieben.

Hochherrschaftlich finden die familiären Szenen, allesamt angelehnt an "Tartuffe", in der Hechinger Villa Eugenia statt. Ehefrau und Tochter äußern zwar Skepsis gegenüber dem neu gewonnenen Retter, können dem Parasiten aber lange keine schlechten Absichten nachweisen. Beruflich bahnt sich Henri mittels gefälschter Dokumente und Plagiaten einen Weg bis hin zum Botschafter.

Die geschäftliche Seite ist eher an den "Parasiten" angelehnt. Der Minister, welcher übrigens im Landratsamt Tübingen als Drehort seine Amtsgeschäfte ausübt, ist von seinem Zögling total begeistert und würde dem Blender neben dem begehrten Posten am liebsten auch noch die Hand seiner Tochter versprechen. Am Ende fliegt jedoch alles auf – im Film genauso wie in den literarischen Vorlagen. Doch es ist ein Geflecht aus blindem Vertrauen, aus inhaltslosen Phrasen, aus Heuchelei und gesellschaftlichen Gepflogenheiten, welche einen Parasiten, Betrüger oder Blender überhaupt erst aufkommen lassen.

Dass der Stoff aktueller denn je ist, zeigen Szenen des Plagiatvorwurfs, bei denen man sofort an Beteuerungen Karl-Theodor zu Guttenbergs erinnert wird. Er sei am "Thema Wahrheit" interessiert, erläuterte Dietlinde Ellsässer als Coproduzentin die Absichten ihres Sohnes, diesen Film zu drehen. Das Drehbuch entstammt seiner Feder, Paul Wilms führte Regie, etliche Lindenhof-Schauspieler wie Uwe Zellmer oder Marc Bernhard spielen Hauptrollen und man hat versucht, den Streifen so kostengünstig wie möglich zu produzieren.

"Der Blender" wurde so ein erstklassiges gesellschaftskritisches Werk. Man darf auf weitere Projekte gespannt sein. Zunächst kann man den "Blender" aber noch am 19. Februar in Reutlingen und am 12. März in Hechingen sehen.