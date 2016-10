Burladingen Ein Hammel für Lina und Nick

Die moderne Schießanlage lockt viele Besucher an

Viele Besucher kamen aber nicht nur wegen der guten Küche, sondern wollten in der modernen Schießanlage auch einen Schuss auf die Ehrenscheiben abgeben oder am Brezelschießen teilnehmen. Bei der Jugend ging die Scheibe Adler mit einem 84-Teiler an Nina Kunz und der Eisvogel mit einem 96-Teiler an Christoph Heinzelmann. Bei den Erwachsenen ging die Eule mit einem 91-Teiler an Andre Maruhn, das Rentier mit einem 198-Teiler an Alfred Czopiak, der Uhu ging an Anna-Lena Schlageter mit einem 156-Teiler und der Steinbock wiederum an Alfred Czopiak mit einem 133-Teiler.

Zur Unterhaltung spielte der Musikverein Stetten-Hörschwag auf. Beim traditionellen Hammellauf stand am Ende beim Böllerschuss das Geschwisterpaar Nick und Lina Schuler aus Stetten auf dem Treppchen.