Burladingen Ein feucht-fröhlicher Neubürger

Burladingen-Gauselfingen. Wegen des munter nagenden Neubürgers, der ganz nach dem schwäbischen Motto "Schaffe, schaffe, Häusle baue", seine Dämme samt Biberburg konstruiert und die Fehla gestaut hat, gibt es in den Niederungen vor der Wiesenstraße inzwischen eine kleine Seen- und Teichlandschaft. Wenn die zum "Semsakrebsler" wird, könnte der Keller eben bald nicht mehr so staubtrocken sein wie der Gauselfinger Wein, fürchteten die Anlieger und informierten den ehrenamtlichen Biberbeauftragten des Landkreises, Heinz-Dieter Wagner.

Der konnte Entwarnung geben: "Die Häuser sind nicht gefährdet." Vor allem, da Wagner bereits zusammen mit dem städtischen Bauhof einen Teil des Biberdammes abgesenkt und für etwas mehr Abfluss gesorgt hat. Das allerdings sollten Privatleute nie selber machen. An Biberdämmen zu manipulieren ist nicht erlaubt, es sollte immer nur in Abstimmung mit dem Landratsamt und den Fachleuten des Bibermanagements geschehen.

Das Wasser, so Wagner, verteile sich vor Gauselfingen zwar großzügig auf der flachen Wiese, habe sich aber mit einigem Abstand noch vor der Bebauungsgrenze wieder einen Ablauf zurück in die Fehla gesucht und eine nachhaltige Lösung werde erarbeitet. Im Falle eines Hochwassers wegen Starkregens seien derart saturierte Wiesenflächen sogar besser, denn sie könnten vielmehr Wasser aufnehmen und langsamer wieder abgeben, als knochentrockene Wiesen über die das Hochwasser schnell hinweg schießt.