Burladingen Ein echter Freund der Tiere – ein ganzes Leben lang

Wiebusch wurde die Approbation am 18. Mai 1976 in Hannover verliehen, im Jahr darauf eröffnete er seine Praxis in Burladingen. Die Praxis betrieb er als Gemischtpraxis, betreute Kleintiere wie Vögel, Hunde, Katzen und andere Heimtiere, aber auch Pferde und einen Biomilchviehbetrieb. Wiebuschs bevorzugte Behandlungsmethoden waren dabei die klassische Homöopathie und die Homotoxikologie nach dem Arzt Hans-Heinrich Reckeweg. Dessen These, dass Krankheiten als Kampf des Organismus gegen Gifte definiert werden müsse, hat Wiebusch beeinflusst. Deshalb war er auch Mitglied in der Gesellschaft für ganzheitliche Tiermedizin (GGTM) und der Internationalen Vereinigung für Tiermedizinische Homöopathie. In den 80er und 90er Jahren war Günter Wiebusch auch als Fleischbeschauer tätig und stempelte Schlachttiere als zum Verzehr geeignet ab. Erst als Mitarbeiter der Stadt Burladingen, danach für den Zollernalbkreis.

Günter Wiebusch ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Tierschutzvereins Zollernalbkreis und betreut mit seiner Fachkompetenz jene Tiere, die im Tierheim des Tailfinger Schalkental leben. Das, so hat er verlauten lassen, will er auch weiterhin tun und sich auch in Zukunft für die Rechte der Tiere stark machen.

So ganz wird der frisch gebackene Burladinger Pensionär der Versorgung erkrankter Tiere aber nicht Adieu sagen - und das ist auch gut so.