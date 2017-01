Burladingen Ebert spottet über Exkursion des Burladinger Gemeinderats

Die Entscheidung der Räte, das Fernsehteam des SWR aus der Veranstaltung auszuschließen, bedenkt der Bürgermeister mit Ironie: "Na den Landeiern kann man einfach nicht zumuten, dass sie bei ihrer Aktion auch noch gefilmt und im Fernsehen gebracht werden, sind sie doch völlig presseunerfahren, die Armen", schreibt Ebert. Die CDU-Fraktion des Gemeinderates lasse sich "in ihrem Kadavergehorsam der Parteivorsitzenden gegenüber von einem Sozialarbeiter des Landratsamtes am Nasenring durch die Manege führen".

An dem Wohnheim für jugendliche Geflüchtete lässt Ebert weiter kein gutes Haar. Seine Äußerungen zu der Unterbringung hatten im vergangenen Jahr im Rahmen der Burladinger Amtsblatt-Affäre für Empörung gesorgt. Wieder bezeichnet Ebert das Wohnheim als "Vollpensionsinternat", in dem "die Asylanten" auf das "Leben in der Zivilisation vorbereitet" würden. Das koste, so Ebert, "den Steuerzahler zigtausende Euro im Monat". Ebert weiter: "Für mich ein klarer Rechtsbruch. Denn schon aus den Äußerungen der Jungasylanten geht hervor, dass es durchaus noch Eltern in den Herkunftsländern gibt. Es wäre demnach auch Pflicht des Landkreises, die Jugendlichen wieder ihren Eltern zu zu führen und zwar per One-Way-Ticket."

Im ehemaligen Hechinger Krankenhaus sind rund 40 männliche Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren untergebracht. Ein siebenköpfiges Betreuerteam vom Haus Nazareth ist rund um die Uhr vor Ort.

Die jungen Männer werden in einer VABO-Klasse ("Vorqualifizierung Arbeit/Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse") in der Kaufmännischen Schule unterrichtet.

Die Unterbringung ist günstiger als in sogenannten Regelunterbringungen. So fallen für das Land pro Kopf etwa 55 bis 60 Euro täglich an (im Vergleich zu rund 150 Euro).

Die Geflüchteten sollen in ihrer Bildung gefördert und im Stadtleben vernetzt werden.