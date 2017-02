Sein Unternehmen stehe für "Wertschätzung und Respekt", stellt Firmenchef Kaspar Pfister klar. Ein Pflegeheim könne die schwierige Arbeit, die manchmal "zwischen Leben und Tod" stattfinde, nur leisten, wenn es eine klare Werteorientierung lebe. Betreut würden Menschen aus vielen Nationalitäten. Jeder Zweifel an einer Gleichbehandlung wäre hier fatal. Seine Firma wolle nicht in einer Stadt investieren, wenn diese mit "ausländerfeindlichen Anschauungen" in Verbindung gebracht werde.

Pfister weist noch auf einen anderen Aspekt hin: Gerade im Pflegebereich gebe es zu wenig deutsche Fachkräfte. Qualifiziertes Personal aus dem Ausland anzuwerben werde aber sehr schwer, wenn diese Personen kein Vertrauen haben könnten, dass sie in einer Stadt willkommen seien. Auch Flüchtlinge seien potenzielle künftige Arbeitskräfte, verweist Kaspar Pfister auf eine seiner Pflegedienstleiterinnen, die 1992 aus Bosnien geflohen sei.

Pfisters Fazit: Er will nun "abklären, ob das als gemeinsame Projekt mit der Stadt Burladingen geplante Ärztezentrum unter diesen Vorzeichen, das Vertrauen nicht erheblich beschädigt". Den für April geplante Ärztehaus-Spatenstich hat er auf unbestimmte Zeit verschoben.