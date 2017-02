Burladingen Ebert muss jetzt erstmal nachdenken

Burladingen. Die Nachfrage unserer Zeitung, wie er auf die Gemeinderatsforderung reagieren will, ging gestern jedenfalls ins Leere. Es "gibt noch keine Antwort", so die eine Äußerung, die über das Bürgermeister-Sekretariat zu erfahren war. Wie lange wird Harry Ebert brauchen, bis er sich entschieden hat? "Er weiß noch nicht, wann er sich äußert", so der zweite Satz, der sich dem Sekretariat entlocken ließ. Das war’s.

Ganz offenbar hatten Dörte Conradi (CDU) und Alexander Schülzle (Freie Wähler) den Bürgermeister überrumpelt mit ihrer Idee, dass Ebert sich aus den Verhandlungen und öffentlichen Terminen zum Ärztehaus komplett zurückziehen sollte. Die Gemeinderäte sehen darin die einzig Chance, die Drohung von Benevit-Chef Kaspar Pfister abzuwenden, das Ärztezentrum-Projekt neben dem Rathaus einfach platzen zu lassen. Pfister begründet diese Rückzugspläne ganz offen damit, dass die flüchtlings- und fremdenfeindlichen Parolen des Bürgermeisters nicht zu seiner Firmenphilosophie passen.

Ob Kaspar Pfister sich dadurch beruhigen lassen würde, wenn Harry Ebert künftig zumindest ihm gegenüber auf Eis gelegt würde, steht derzeit nicht fest. Es wäre zumindest eine Möglichkeit, unter gegenseitiger Gesichtswahrung aus diesem Schlamassel herauszukommen. Allerdings scheint Ebert gar nicht so überzeugt zu sein, dass er die Stadt in einen Schlamassel geritten hat. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag zeigte er sich jedenfalls zuversichtlich, dass seine AfD-Orientierung das Ärztezentrum-Projekt nicht scheitern lassen wird. Warum er das glaubt, sagte er allerdings nicht. Nun heißt es also erstmal abwarten, wie lange Harry Ebert für seine Entscheidung braucht.