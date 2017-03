Burladingen Ebert-Affäre: Rückzug, Rücktritt oder Versöhnung?

Die Tagesordnung für die Ratssitzung wurde weder im Amtsblatt veröffentlicht noch der lokalen Presse zur Verfügung gestellt. Das heißt konkret: Es stehen auch keine Tagesordnungspunkte wie Verschiedenes, Mitteilungen oder gar eine Bürgerfragestunde darauf. Als hätten Bürger oder auch die Räte in Zeiten, in denen ein Kindergarten wegen Brandstiftung abbrennt und in den anderen eingebrochen wird, nicht vielleicht Fragen. Oder auch zur Gesamtfeuerwehr, die sich zwei Tage später zur Hauptversammlung trifft und deren Bedarfsplan seit geraumer Zeit in der Luft hängt. Verschiedenes, Mitteilungen oder Bürgerfragestunde könnten deshalb unter Umständen von großem, öffentlichem Interesse sein.

In der Bürgerfragestunde im Januar stand aber der Skandal um Eberts polternden Stil, die Beleidigungen seiner Räte und die Frage, wie er den Frieden wieder herstellen will, im Mittelpunkt der Bürgerfragestunde. Und: Der Stadtchef wurde nach möglichen privaten Hintergründen zum unerwartet geschassten Hausmeister der Stadthalle gefragt. Ob es stimme, so wollte einer wissen, dass der neue Hausmeister ein alter Freund sei, der das Haus von Ebert in Griechenland betreut habe?

Wehrhafte Gemeinderäte