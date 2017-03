Burladingen Duo Graceland zu Gast

Sie haben den nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und den Anspruch an sich selbst, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits zu bieten. Sie sind seit Jahren in Deutschland unterwegs und zollen den beiden "großen Meistern" mit ihrer Virtuosität und ihren ausdrucksstarken Stimmen Respekt.

Simon and Garfunkel, deren Karriere bereits 1957 begann, schufen Songs wie "The Sound of Silence", "Mrs. Robinson" und "The Boxer", die in die Musikgeschichte eingegangen sind. Dem Duo Graceland gelingt es, den Sound von Simon and Garfunkel nachzuempfinden und geben den Liedern ihren ganz eigenen Klang.

Karten gibt es an der Abendkasse zu 16 Euro, ermäßigt zehn Euro. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07124/ 92 32 18.