Burladingen Drei Schnecken als Untersuchungsobjekte

Schnecken und Schneckenhäuser sind immer wieder ein Thema bei den Kindern. So war es dringend Zeit, sich näher mit dem Thema zu befassen. Kinder und Betreuerinnen gingen in den Wald und sammelten drei Schnecken ein. Und die Begeisterung der Kinder war groß, als sie erfuhren, dass die Schnecken auch mit in die Kita dürfen.

So entschieden die Kinder, dass die Schnecken, um zu ihrer Gruppe dazu zu gehören, auch Namen brauchen. Die neugierige Schnecke, die sich gleich auf den Weg machte, das Gefäß zu erkunden, wurde "Lilli" genannt. Eine der Schnecken machte sich gleich über ein Blatt her und fraß in Ruhe weiter. Sie bekam den Namen "Nimmersatt", angelehnt an die Raupe Nimmersatt aus dem gleichnamigen Bilderbuch.

Jetzt musste noch ein Name gefunden werden für die ruhige Schnecke, die ganz still an der Seite saß und sich nicht bewegte. "Rose" wurde einstimmig beschlossen.