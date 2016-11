Burladingen Doch kein Gutachten über den Lärm?

Ein weiteres wichtiges Thema im Ortschaftsrat waren die Ergebnisse zur Jägerstraße und einiger ihrer Seitenstraßen. Einige Räte hatten angeregt, aus der Jägerstraße eine Spielstraße zu machen. Aufgrund der Steigung und der fahrradfahrenden Kinder käme es immer wieder zu brenzligen Situationen.

Polizei und Verkehrsamt lehnen eine zusätzliche Verkehrsberuhigung ab

Eine Spielstraße hätte zwar mehr Sicherheit für die Kinder der Neubausiedlung gebracht, die Autofahrer wären allerdings zur Schrittgeschwindigkeit, also sechs Stundenkilometern gezwungen worden. Verkehrsberuhigende Maßnahmen wurden von der Polizei und dem Verkehrsamt aber abgelehnt. Die Straße ist als 30er-Zone gekennzeichnet, Straßen- und Gehwegbreite seien sehr üppig und ein Ausweis zur Spielstraße deshalb nicht möglich. Auch den Aufbau von Barrieren wie Blumenkübeln empfahlen die Verkehrsexperten nicht, da die Durchgängigkeit durch parkende Autos ohnehin schon reduziert werde. Während der Besichtigung hatten fünf Autos in der Jägerstraße geparkt, davon drei verkehrswidrig auf dem Gehweg, wie Staiger mitteilte. Dies sei ein Problem, das durch den Einsatz des neuen Burladinger Ordnungsbeamten künftig sicher geringer werde, war sich Staiger sicher.

Die Verkehrsexperten hatten empfohlen, in der Jägerstraße mehr Geschwindigkeitskontrollen vorzunehmen. "Wir wissen ja, wie oft die dann statt finden", sagte Staiger resigniert. Die Beschilderung als durchlässige Sackgasse für Fußgänger und Radfahrer in der Haldesiedlung fanden die Experten in Ordnung. Um möglichen Haftungsansprüchen zu entgehen, könnten die Anwohner ein Schild anbringen, das darauf hinweist, dass es eine Privatstraße und ihre Benutzung auf eigene Gefahr sei.

Im Bereich Bräuhaus genehmigten die Teilnehmer der Verkehrsschau eine Zickzacklinie auf dem Asphalt, Parkplätze sollen nicht markiert werden. Auch die Verlegung der Fußgängerbrücke wurde genehmigt.