Burladingen Diesmal geht’s um Übergänge

Burladingen-Melchingen. Die neue Spielzeit hat das Ensemble rund um Intendant Stefan Hallmayer unter das Motto "Übergänge" gestellt. "Wir als Theater wollen vermitteln zwischen verschiedenen Zeiten und Ansichten, zwischen Metropole und Hinterland, Hochsprache und Dialekt", erläutert Hallmayer.

Dass der Albtrauf die europäische Wasserscheide ist, darin sieht der Schauspieler und Intendant eine besondere Übergangs-Symbolik für das Alb-Theater. Die Lindenhöfler starten am kommenden Samstagabend, 10. September, um 20 Uhr mit einem Film: "Das Theaterwunder von der Alb – Der Lindenhof" heißt die SWR-Produktion, die die Erfolgsgeschichte der Melchinger Truppe beleuchtet. Der Eintritt ist frei. Tags darauf, Sonntag, 11. September, ist "Tag der offenen Tür" bei den Melchinger Bühnenkünstlern.

Mit einem Riesenerfolg, zumindest was die Zuschauerzahlen und die verkauften Karten angeht, beginnt das Theater die Bühnensaison. Heiner Kondschaks Stück über Pete Seeger – "We shall overcome" – ein inszeniertes Konzert, hat am Donnerstag, 15. September, in der Bogenhalle der Pausa in Mössingen Premiere. Dabei stehen sowohl der Bau, der 1919 errichtet wurde, sowie der US-amerikanische Bürgerrechtler, Folk-Musiker und Pazifist, der im gleichen Jahr geboren wurde, für eine Zeit der Übergänge und Konflikte.