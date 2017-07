Burladingen Diesmal eitel Sonnenschein

Dass die Stettener, ob der Neuorganisation der Pfarrbezirke nunmehr nicht mehr eigene Pfarrei sind, störte nicht. Sie stehen zu ihrer Pfarrkirche und packen für sie auch an, was sich an der Anzahl der Helfer und Helferinnen ablesen ließ. Die beiden Pfarrgemeinderäte Friedrich Heinzelmann und seine Kollegin Ottilie Bitschnau, sie hatten den Tag zusammen mit dem Gemeindeteam organisiert, fanden die Beteiligung "einfach super". Im Schnitt waren 18 Frauen und Männer im Einsatz. Dazu zwei Traktoren, vier Anhänger, ein Dampfstrahler, mehrere Motorsägen und viel Handgerät.

Das gibt auf gut schwäbisch "a Stuck", und so war es dann auch. Die Außenanlagen wurden rekultiviert, der Wildwuchs an den Sträuchern und Hecken zurückgenommen, die Blumenbeete vom Unkraut befreit und hergerichtet, die kranken Rasenflächen ausgebessert, nachgesät und gedüngt sowie beim Bau eines Carports entstandene Angleichungsarbeiten erledigt.

Spektakulär war die Reinigung der über 30 Jahre alten Natursteineinfassung der Grünflächen. Dampfwolken stoben gen Himmel – und mittendrin auch einige Teile des alten Fugenmörtels. Ja, da wird man dann etwas erneuern müssen, wie Friedrich Heinzelmann feststellte.