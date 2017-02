Burladingen Die schönsten Affen kommen aus Klein-Berlin

Burladingen-Melchingen. Eine kleine Abordnung machte sich in diesem Jahr auf den Weg nach Tübingen zum Regierungspräsidium, um ihre dort arbeitende Prinzessin Sina abzuholen.

Nachmittags stürmten die Narren mit vereinten Kräften (Elferrat, Luka, Hexen und Bären) das Melchinger Rathaus. Narrenpräsident Roland Schanz forderte Ortsvorsteherin Waltraud Barth-Lafargue lautstark und unmissverständlich auf, die Macht an die Narren abzugeben. Diese war gerne bereit, der Aufforderung nachzukommen. Bei den Zerwürfnissen, die gerade im Stadtrat herrschen, sei sie froh, dass ihr diese Bürde abgenommen werde und sich der Narrenpräsident damit herum ärgern dürfe.

Allerdings stellte Barth-Lafargue fest, dass sie als Zoodirektorin die besten und schönsten Affen (Ortschaftsrat) aus Klein-Berlin gut im Griff habe. "Seit fast dreißig Jahren", führte sie aus, "darf ich mich mit dir, Narrenpräsident Roland Schanz, herumärgern. Ich habe mit dem französischen Präsidenten Hollande gesprochen und verleihe dir, Rolande, den Orden der französischen Fremdenlegion." Dornafrieders Sepp und Lena stellen in einer Büttenrede launisch fest, das hier eigentlich die falschen Affen eingesperrt seien. Sie forderten, dass alle, die sich nicht am Dorfgeschehen beteiligen, an den Pranger gestellt werden. In geselliger Runde zu den Klängen der Luka wurde anschließend geschunkelt und gefeiert.