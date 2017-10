Burladingen Die Rechten stehen im Verdacht

Hechingen. Insgesamt sind in der Region 95 Wahlplakate der MLPD verschwunden. 42 davon wurden in Burladingen entwendet. Zufall? Renate Schmidt aus Albstadt, die für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen kandidiert hat, hat eine spezielle Gruppe im Verdacht. Denn es sind unter anderem Plakate mit der Aufschrift "Protest ist links" geklaut worden, also solche, die sich gegen die AfD richten.

"Daher liegt es nahe, dass es einen politischen Hintergrund gibt", sagt Schmidt. Die Anzeige richtet sich gegen unbekannt. Aber: "es geht ums Prinzip", so Schmidt, "man kann mit uns nicht alles treiben, was man will." Da die Zahl der geklauten Plakate in Burladingen deutlich erhöht ist, deute dies daraufhin, "dass organisierte Rechte das gemacht haben".

In der Anzeige bei der Polizei heißt es: "Ausgerechnet also in einer Stadt, die schon öfter in die Schlagzeilen geriet aufgrund der AfD-Nähe des Bürgermeisters Harry Ebert." Beim Aufhängen der Plakate seien einige Helfer zudem von rechts gerichteten Deutschen und von nationalistisch eingestellten türkischen Personen beschimpft worden. Der Verdacht richtet sich also nicht ausschließlich gegen Rechts. Laut Renate Schmidt sind auch Plakate gestohlen worden, die sich für die Freiheit für Kurdistan aussprechen.