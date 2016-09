Burladingen Die Rasselbande darf jetzt umziehen

Burladingen. Die Renovierung der ehemaligen Grundschule in Gauselfingen ist nun abgeschlossen. Begonnen hatten die Arbeiten im November vergangenen Jahres, bis zum Februar 2016 hätte man eigentlich fertig sein sollen. Daraus wurde aber nichts. Zum Schluss waren es die Sicherheitstüren, für die sich lange kein Anbieter finden ließ.

In der kommenden Woche wird die Putzkolonne die Räume noch blitzblank wienern, und dann können die fünf Erzieherinnen samt Sprachförderkraft und die Rasselbande ihre Kisten packen und von der Ortsmitte in der Sigmaringer Straße 4 an den idyllisch gelegenen Dorfrand in die Schulstraße 22 ziehen. Hier, so sagt, Angelika Menzer-Klaiber, ist dann alles "größer, besser und schöner".

Die ehemaligen Schulräume wurden, den kleinen Kindern entsprechend, umgebaut und abgesichert, dazu gehören auch Absperrungen und Geländer in entsprechender Höhe. Der Sanitärbereich wurde umgestaltet, es wurde eine Küche eingebaut und andere Möbel angeschafft. Die Elektrik wurde erneuert, ebenso die Böden, im Flur wurde eine neue Wand hochgezogen, damit der Eingangsbereich vom Keller getrennt ist, und hin zur Frontseite ein weiterer Notausgang geschaffen.