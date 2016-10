Burladingen "Die notärztliche Versorgung liegt im Argen"

Burladingen. Diskutiert wurde in dem kleinen Kreis aber umso engagierter. Die Gäste gaben Landrat Günther-Martin Pauli einige Hausaufgaben mit auf den Heimweg. Eine davon ist die notärztliche Versorgung, die in Burladingen als nicht ausreichend empfunden wird.

Nachdem und schon während Julika Grimm von der Tübinger Teamplan GmbH und der Ärztliche Direktor des Klinikums, Michael Bitzer, die verschiedenen Szenarien erläutert und ein Kreisklinikum auf der "grünen Wiese" als beste Lösung beschrieben hatten, kam der "zugegebenermaßen unkonventionellste" Vorschlag vom Burladinger Bürgermeister Harry Ebert: "Die medizinische Versorgung hört doch an den Landkreisgrenzen nicht auf", gab er zu bedenken und entwarf ein Bild, das bislang nicht diskutiert worden war. "Wir sind von sechs Landkreisen umgeben, die alle ihre Kliniken haben. Wieso denken wir nicht darüber nach, unsere Krankenhäuser beide zu schließen, die Patienten in die Nachbarkreise zu senden und die 200 Millionen Euro, die ein Neubau auf der grünen Wiese mindestens kosten würde, in die notärztliche Versorgung auf dem Land zu investieren? Die liegt nämlich im Argen."

Bitzer warnte davor: Gar kein Krankenhaus im Kreis mehr zu haben, da ist sich der Mediziner sicher, hätte auch Auswirkungen auf die Niederlassungen von Ärzten. Die würden nicht praktizieren wollen, wo es keine Klinik gibt. Und Landrat Pauli sieht den Landkreis in der Pflicht, wenn es um die medizinische Versorgung der annähernd 190 000 Einwohner des Zol­lernalbkreises geht. Er erinnerte auch an die mehr als 1200 Beschäftigten im Kreisklinikum, denen gegenüber man Verantwortung habe.